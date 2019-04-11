MAGAZİN

Ece Seçkin gözyaşları içinde isyan etti: Yoksa hepimize yazıklar olsun

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, Ankara Batıkent’te sokak köpeklerinin zehirlenmesi ile ilgili sosyal medyada bir video yayınlayarak isyan etti.

İhlas Haber Ajansı

Geçtiğimiz günlerde Ankara Batıkent’te köpeklerin zehirlenmesi ile ilgili Türkiye’de birçok kişi tarafından tepki gelmişti. Konu ile ilgili şarkıcı Ece Seçkin sosyal medyadan paylaştığı video ile gösterdi. Ünlü şarkıcı, "Özür dilerim böyle bir video çekmek durumunda kaldığım için, lütfen hayvanlara zarar vermeyin onlara verdiğiniz şiddet çok büyük günah. Sebepsiz yere hayvanlara yaptığınız şiddet aynı zamanda biz insanlara da yaptığınız bir şiddet" dedi. 

"Uyumam İmkansız"

Böyle durumlarda genelde sosyal medyadan uzak kalmayı tercih ettiğini belirten Seçkin, "Çünkü çok etkileniyorum, bu gecede öyle benim için ve uyumam imkansız. Bırakın yemek bulmayı çoğu zaman içecek temiz su bile bulamayan gariban köpekleri açlıklarından vurarak zehirleyen zihniyet. Hiç mi vicdanınız yok bu kadar mı nefret dolusunuz. Bu şiddeti durdurmanın bir yolunu bulmak zorundayız. Yoksa hepimize yazıklar olsun" şeklinde konuştu. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mehmet Ekici'nin cezası belli oldu
Mehmet Ekici'nin cezası belli oldu
6 aydır aralıksız dolar alan vatandaş bu kez şaşırttı
6 aydır aralıksız dolar alan vatandaş bu kez şaşırttı
YSK AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını görüşüyor seçim iptal mi?
YSK AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını görüşüyor seçim iptal mi?
Köpekleri katledenler Ece Seçkin'i ağlattı
Köpekleri katledenler Ece Seçkin'i ağlattı
Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya çok sert "24 Nisan" yanıtı!
Cumhurbaşkanlığı'ndan Fransa'ya çok sert "24 Nisan" yanıtı!
Tolga Ciğerci'den ilginç paylaşım
Tolga Ciğerci'den ilginç paylaşım
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükçekmece iddiası! Erdoğan'ı yanıltıyorlar
Ekrem İmamoğlu'ndan Büyükçekmece iddiası! Erdoğan'ı yanıltıyorlar
Sudan Devlet Başkanı El Beşir tutuklandı
Sudan Devlet Başkanı El Beşir tutuklandı
Ankara 23 Nisan hava durumu nasıl yağmur var mı?
Ankara 23 Nisan hava durumu nasıl yağmur var mı?
HDP Mardin Milletvekili Sancar: Olağanüstü itirazımızı yapacağız
HDP Mardin Milletvekili Sancar: Olağanüstü itirazımızı yapacağız
Mert Fırat eline kalemi aldı Suriyelilere zamirleri anlattı
Mert Fırat eline kalemi aldı Suriyelilere zamirleri anlattı
23 Nisan şiirleri 2019 uzun 3 kıtalık kolay ezberlenebilen
23 Nisan şiirleri 2019 uzun 3 kıtalık kolay ezberlenebilen
Ankara Üniversitesi, cinsel taciz ve saldırıları araştıracak
Ankara Üniversitesi, cinsel taciz ve saldırıları araştıracak
Burkino Faso nerede hangi kıtada Afrika haritası
Burkino Faso nerede hangi kıtada Afrika haritası