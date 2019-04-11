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Gümrükte İranlı şahsın valizinden bakın ne çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı yolcu salonunda yapılan kontrollerde 221 kilogram 700 gram potasyum klorat patlayıcı madde ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İran’dan Türkiye’ye gelen İran uyruklu B.N. isimli şahıs, pasaport işlemlerine müteakip Esendere Gümrük Kapısı'ndan girişi esnasında yanında bulunan altı çuval ve bir adet valizden şüphelenilmesi üzerine gümrüklü alanda takibe alındı.

Şüphelinin X-ray kontrol noktasında çuvallarda ve valizde ne olduğu sorulduğunda eşyaların kireç olduğunu, ağaçlarda böcek önleyici olarak kullandığını beyan etmesi üzerine çuval ve valizler gerekli incelemeler yapılmak üzere arama hangarına götürüldü.

Patlayıcı mühimmat ve silah dedektör köpeği ile yapılan aramada dedektör köpeğinin beyaz renkli maddeye tepki vermesi üzerine alınan numunenin kimyasal madde test cihazı ile yapılan analizinde patlayıcı cinsi potasyum klorat olduğu tespit edildi.

Konuyla ilgili olarak savcılıktan alınan talimat üzerine patlayıcı yapımında kullanılan toplam 221 kilogram 700 gram potasyum klorata el konuldu.

 
Savcılık nezdinde yürütülmekte olan soruşturma kapsamında terör örgütleri ile ilişkisi de araştırılan B.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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