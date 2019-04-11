11 Nisan Türkiye Gündemi
11 Nisan 2019 son 24 saat haber bülteni...
Süleyman Soylu'dan polislere müjde
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis memurlarının 8 saat çalışıp 24 saat dinlendikleri bir sistemi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.
YSK'dan KHK'lı başkanlar için karar
Yüksek Seçim Kurulu, KHK'lı başkanlara mazbata verilmemesine karar verdi. Bu karara göre mazbatayı yarışı ikinci bitiren isimler alacak.
Sudan'da Ömer El Beşir'e darbe girişimi
Lübnan televizyonu Al Mayadeen, Sudan ordusunun Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve hükümeti görevden alma kararı aldığını öne sürdü.
Ankara'dan İtalyan meclisine 'Ermeni Soykırımı' tepkisi
İtalyan meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili "sözde Ermeni soykırımı" iddialarını içeren bir önergeyi kabul etti. Ankara'dan tepki çeken bu kararla ilgili art arda sert açıklamalar geldi.
Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na özür çağrısı
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na 'özür dilemesi' çağrısında bulundu.