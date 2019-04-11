11 Nisan Türkiye Gündemi

Süleyman Soylu'dan polislere müjde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis memurlarının 8 saat çalışıp 24 saat dinlendikleri bir sistemi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

YSK'dan KHK'lı başkanlar için karar

Yüksek Seçim Kurulu, KHK'lı başkanlara mazbata verilmemesine karar verdi. Bu karara göre mazbatayı yarışı ikinci bitiren isimler alacak.

Sudan'da Ömer El Beşir'e darbe girişimi

Lübnan televizyonu Al Mayadeen, Sudan ordusunun Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir ve hükümeti görevden alma kararı aldığını öne sürdü.

Ankara'dan İtalyan meclisine 'Ermeni Soykırımı' tepkisi

İtalyan meclisi, 1915 olaylarıyla ilgili "sözde Ermeni soykırımı" iddialarını içeren bir önergeyi kabul etti. Ankara'dan tepki çeken bu kararla ilgili art arda sert açıklamalar geldi.

Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu'na özür çağrısı

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na 'özür dilemesi' çağrısında bulundu.