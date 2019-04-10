YEREL

Kocaeli'de kaza yapan kamyonetteki bebek yola fırladı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, yan yolda bulunan TIR'a çarptı. 1 yaşındaki bebek, kamyonetten yola fırlarken, o anlar arkadan gelen aracın kamerasına yansıdı.

KOCAELİ’nin Başiskele ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonetin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza yapan kamyonetteki bebeğin yola fırlama anları ise başka bir aracın kamerası tarafından görüntülendi.

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