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Çocuklar Duymasın 76. bölüm fragmanı

Çocuklar Duymasın dizisi 76. yeni bölümüyle 11 Nisan 2019 Perşembe akşamı Kanal D'de olacak. Çocuklar Duymasın'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Çocuklar Duymasın 76. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Çocuklar Duymasın 11 Nisan 2019 Perşembe akşamı Kanal D'de...

Sert, aslında ne kadar duygusal olsa da duygularını göstermekten kaçınan, anti romantik, kıskanç Taş Fırın erkeği Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hiç vazgeçmeyen Meltem’in evlilikleri, dostlarıyla ilişkileri, iş hayatları ve ev içi küçük problemleri her zamanki gibi ön plandadır.

Artık çocuklar büyümüş ve her ikisi de evden gitmiştir. Ancak Haluk ve Meltem; Emine ve Emine’nin kayınvalidesi Kükrek Kadriye sayesinde hiç yalnız kalmazlar. Kükrek Kadriye, her gün Emine’yle birlikte Haluk ve Meltem’in evine gelmekte, bu nedenle evde çok renkli durumlar ortaya çıkmaktadır.

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