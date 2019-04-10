POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni harekat mesajı

Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı yeni binasının açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terör koridoru ile bizi dize getirmeye çalışanlara karşı attığımız adımlarla bunun mümkün olamayacağını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacağı dilden yeni mesajlar vereceğiz.' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı yeni binasının açılış törenine katıldı. Yeni harekat mesajı veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

''Terör koridoru ile bizi dize getirmeye çalışanlara karşı attığımız adımlarla bunun mümkün olamayacağını gösterdik. Hala aynı senaryoda ısrar edenlere çok yakında anlayacağı dilden yeni mesajlar vereceğiz.''

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

- Darbecilere dünyayı dar eden tüm polislerimize teşekkür ediyorum. FETÖ'nün en çok önem verdiği ordu, yagı, emniyet ve milli eğitim olduğunu görüyoruz. Darbecilerin başına yumruk gibi inen milletimiz ve polislerle birlikte hainleri temizlemek için gece gündüz çalıştık.

''Tam olarak temizleyemedik''
- FETÖ mensuplarını kurumlarımızdan hala tam olarak temizleyemediğimizi düşünüyorum. Ağlayanlar oluyor ama acırsak acınacak hale düşeriz. Bugüne kadar Emniyet'ten ihraçlar 31 bini aştı. Ordudan 15 binin yargıdan ise 4 binin üzerinde.

''Çevirmedik oyun bırakmadılar''
- Ülkemize yapılan bu ihanetin peşini bırakmayacağız. Devletimizi bundan tamamen kurtarana kadar bize durmak haramdır. Devleti dağılan milletin ne tür felaketlerle maruz kalacağını gömrmek için çevremize bakmak yeterlidir. Milletimizi birbirine düşürmek isteyenler çevirmedik oyun bırakmadılar. Bir milletin büyüklüğü devletin siyasi askeri imkanlarıyla orantılıdır.

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