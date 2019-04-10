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Müşteri traşı beğenmeyince berberi dövüp zorla traş etti

Traşı beğenmeyen müşteri sinir krizi geçirerek berbere saldırdı .Defalarca kaçmaya çalışmasına rağmen müşterinin elinden kurtulamayan berber kaderine razı oldu.

Çin'in Chongqing şehrinde ki bir kuaförde traşını beğenmeyen müşteri berbere saldırdı dakikalarca bereberi dövdü hızını alamayan müşteri berberi zorla traş etmeye kalktı defalarca uğraşmasına rağmen müşterinin elinden kurtulamayan berber zorla traş oldu.o anlar işte böyle kaydedildi..

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