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Araçtan inemeyen köpeği görünce bakın ne yaptılar

ÇİN'in Zhejiang eyaletinde bir triportörün içinde mahsur kalan köpek araçtan inmeye çalışırken çevredeki vatandaşlar yardım etmek yerine dalga geçiyor.

Çin Zhejiang eyaletinde bir triportörün içinde mahsur kalan köpek araçtan inerken sıkıntı yaşıyor. Triportörden inen bir genç köpeğe yardım etmek yerine çevredeki vatandaşlarla birlikte köpekle dalga geçiyor. Arkası dönük olan köpek araçtan inmek için bir süre çabalasa da başarılı olamıyor. İşte o anlar...

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