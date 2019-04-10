10 Nisan Türkiye Gündemi

Erdoğan'dan İstanbul seçimleri açıklaması: İptale götürür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yerel seçimde usulsüzlük iddialarıyla ilgili “Bunlar, işe usulsüzlük noktasında şaibe getiriyor. Aslında samimi bir davranış olsa, bu iptale götürür” dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim tekrarı yanıtı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, "Seçim tekrarına hazır mısınız?" sorusuna "Hazırlıklıyız tabii" diye yanıt verdi.

AK Parti Büyükçekmece için harekete geçti

AK parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi için İstanbul İl Seçim Kurulu'na başvurdu.

Ankara'yı ayağa kaldıran hayvan katliamı

Batıkent'te bir araçtan atılan zehirli etleri yiyen onlarca köpekten 13'ü öldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuyla ilgili zabıta ekiplerini görevlendirdiğini duyurdu.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan İran çıkışı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etmesiyle ilgili olarak, "Bu tür kararlar, bölgemizde istikrarsızlığa yol açar" dedi.