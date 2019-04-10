GÜNCEL

Aynada kendisini gören köpeğin sevimli hareketleri

Aynaka kendisini gören köpeğin sevimli hareketleri sosyal medya kullanıcılarını gülümsetti.

Aynada kendisini gördükten sonra deliye dönen sevimli köpek, bir süre etrafında dönüp duruyor. Aynada kendisi ile kapışan köpek, ortaya izleyenleri gülümseten renkli görüntüler çıkarıyor.

(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'dan Türkiye'ye birlikte helikopter üretelim çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye birlikte helikopter üretelim çağrısı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışta
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri satışta
Mangal yakılsın mı yakılmasın mı? Referandumu! İşte detaylar...
Mangal yakılsın mı yakılmasın mı? Referandumu! İşte detaylar...
CHP'li Tunç Soyer'den KHK ile ihraç edilen öğretmenleri zabıta yapma kararı
CHP'li Tunç Soyer'den KHK ile ihraç edilen öğretmenleri zabıta yapma kararı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni reform paketini açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni reform paketini açıkladı
Bakan Zümrüt Selçuk duyurdu: 300 bin kişi işe girdi
Bakan Zümrüt Selçuk duyurdu: 300 bin kişi işe girdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sosyal medya harekete geçti! Bolulu Onur bakın nerede bulundu
Sosyal medya harekete geçti! Bolulu Onur bakın nerede bulundu
Genç kadın tacizcileri doğduklarına pişman etti!
Genç kadın tacizcileri doğduklarına pişman etti!
Kara delik görüntüsü nasıl ilk kez 16.00'da NASA yayınlayacak?
Kara delik görüntüsü nasıl ilk kez 16.00'da NASA yayınlayacak?
Leke 1. bölüm 2. fragmanı
Leke 1. bölüm 2. fragmanı
Halka 13. bölüm fragmanı
Halka 13. bölüm fragmanı
Kara delik nedir görüntüsü nasıl saat 16.00'da ne açıklanacak?
Kara delik nedir görüntüsü nasıl saat 16.00'da ne açıklanacak?
Kızım 27. bölüm fragmanı
Kızım 27. bölüm fragmanı
Polis haftası mesajları resimli kısa yeni tebrik sözleri
Polis haftası mesajları resimli kısa yeni tebrik sözleri