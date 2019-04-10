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Sosyal medya harekete geçti! Bolulu Onur bakın nerede bulundu

BOLU’da, okuldan çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Onur Fahri Gören, sosyal medya üzerinden biraraya gelen vatandaşların da aramalara katılması sonucu oyun parkında bulundu.

İhlas Haber Ajansı

Bolu’da, Sakarya İlköğretim Okulu’nda öğrenim gören 3’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Onur Fahri Gören, saat 15.00’de okuldan çıktıktan sonra bir daha evine dönmedi. Çocuklarının eve gelmemesi üzerine durumu polis ekiplerine haber veren ailesi, sosyal medya üzerinden de çocuklarının kaybolduğunu duyurdu. 

Tabaklar Mahallesi’ndeki okul çevresinde bulunan metruk binalarda polis ekiplerinin arama yaptığı sırada, Bolu’da yaşayan bir sosyal medya fenomeni de saat 22.00 sıralarında canlı yayınla olayı takipçilerine duyurdu. Canlı yayınla olaydan haberdar olan yüzlerce Bolulu vatandaş arama çalışmalarına katıldı.

Oyun Parkında Bulundu

9 yaşındaki Onur Fahri Gören, arama çalışmalarına katılan vatandaşlar tarafından 8 saatin sonunda okulun karşısında bulunan hastanenin bahçesindeki oyun parkında bulundu. Gören’in bulunmasıyla arama çalışmalarına katılan vatandaşlar büyük bir sevinç yaşadı. 

İlkokul öğrencisi çocuk, kendisini bulan vatandaşlar tarafından ailesine teslim edilmesi için Sakarya İlköğretim Okulu Müdürü’ne teslim edildi. 

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