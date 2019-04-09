YEREL

Yer Adana… Telefonla konuşurken korkunç son!

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde hemzemin geçitte yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuşurken trenin çarptığı Samet Elalmış (29), hayatını kaybetti.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, yolcu treninin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Hemzemin geçitte rayların üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Elalmış'a (29), K.O.'nun yönetimindeki 62684 sefer sayılı Mersin-İskenderun yolcu treni çarptı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Elalmış'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Samet Elalmış'ın telefonla konuşarak yürüdüğü, bu sırada treni fark etmeyerek, altında kaldığı iddia edildi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Kuşadası’nda bıçaklanan travesti adliyeye sığındı
Kuşadası’nda bıçaklanan travesti adliyeye sığındı
İzmir'de pompalı tüfekli damat dehşeti
İzmir'de pompalı tüfekli damat dehşeti
10 gündür tedavi gören askerden acı haber
10 gündür tedavi gören askerden acı haber
Tayvan'da bir kadının enfeksiyon kapan gözünden canlı arılar çıkarıldı
Tayvan'da bir kadının enfeksiyon kapan gözünden canlı arılar çıkarıldı
Yanal'dan derbi rotasyonu
Yanal'dan derbi rotasyonu
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ordu'da denize atlayan kadını, güvenlik görevlisi ve astsubay kurtardı
Ordu'da denize atlayan kadını, güvenlik görevlisi ve astsubay kurtardı
Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi
Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi
19 Nisan kandil mi ne kandili var 2019
19 Nisan kandil mi ne kandili var 2019
Kuzgun 9. bölüm 2. fragmanı
Kuzgun 9. bölüm 2. fragmanı
Güvenlik kamerasını fark edince çaldığı ayakkabıyı attı
Güvenlik kamerasını fark edince çaldığı ayakkabıyı attı
Diriliş Ertuğrul 143. bölüm 2. fragmanı
Diriliş Ertuğrul 143. bölüm 2. fragmanı
Camide ki muslukların çalınma anı kamerada
Camide ki muslukların çalınma anı kamerada
MSB tersane kura sonuçları açıklandı mı Personel temin sayfası girişi
MSB tersane kura sonuçları açıklandı mı Personel temin sayfası girişi