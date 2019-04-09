Köpeği uyandırıp, kulübesini çaldılar

Geçen pazar gecesi, Yeşilyurt semtindeki 9097 sokakta meydana gelen olayda, 2 kişi, mahalleli tarafından satın alınan ve sokaktaki bir kaldırıma koyulan köpek kulübesinin önüne geldi. İçinde köpek olduğunu fark eden hırsızlar, ayaklarıyla salladıkları kulübenin kapısını açıp, köpeğin uyanmasını sağladı. Kulübesinden gerinerek çıkan köpeğin uzaklaşmasının ardından, 2 şüpheli kulübeyi alıp uzaklaştı.

Sabah saatlerinde kulübenin yerinde olmadığını gören mahalleli, karakola giderek şikayetçi oldu. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, kulübeyi çaldıkları görülen 2 şüphelinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.