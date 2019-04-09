9 Nisan Türkiye Gündemi yeni

AK Parti YSK'ya İstanbul seçimlerinin iptali için başvuru yaptı

İSTANBUL seçim sonuçlarıyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. AK Parti YSK'ya tam kanunsuzluk itirazı başvurusu yaparak İstanbul seçimlerinin iptalini istedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan seçim yenileme talebine bomba yanıt

Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerindeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti'nin başlattığı seçim yeniden yapılsın tartışmaları için 'işin suyunu çıkarmasınlar' dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İstanbul seçimi için önemli açıklama

İSTANBUL seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti'nin ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'den de 'yeniden seçim yapılsın' açıklaması geldi.

Deniz Baykal seçim yorumu yapıp hükümete çağrıda bulundu

Deniz Baykal, "Bir an önce Türkiye seçim sonuçlarını resmen ilan etmekte bir sıkıntı olmadığını dünyaya göstermelidir" ifadesini kullandı.

Süleyman Soylu: 13 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılbaşından bugüne tüm terör örgütlerinden 13 üst düzey teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Soylu, "2017 yılından bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısı 3 bin 528 kişidir" dedi.

İngiltere Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki uçak sayısını arttırdı

İNGİLTERE Hava Kuvvetleri’ne ait 121 adet F-35B tipi savaş uçağının, sonbaharda Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Ağrotur Üssü’ne geleceği bildirildi.