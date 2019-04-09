POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan 'yeniden seçim' yorumu

Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimlerindeki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti'nin başlattığı seçim yeniden yapılsın tartışmaları için 'işin suyunu çıkarmasınlar' dedi.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu basın toplantısı düzenledi. 

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları;

Akıl tutulması yaşamasınlar. Bu seçimi sadece biz takip etmiyoruz bütün dünya takip ediyor. 145 yıldır biz demokrasi için mücadele ediyoruz, çok büyük hataları memleket kaldıramaz. Ben aklı selim insanları göreve çağırıyorum.

Seçim yenileme talebine yanıt

İşin suyunu çıkarmasınlar, bu seçimin sonucu belli. Seçimin sonucunu sokak da kaybetmiş durumda. Maç yaparsınız mızıkçı rakibiniz vardır ya, yani bu saat itibariyle VAR sistemi kabul etti, hakem golü verdi, her iki takımın taraftarı da kabul etti ortada bir iki tane oyuncu mızıkçılık yapıyor. 

Bazı şeyleri anlayamıyorum, o zaman her iki ayda biz seçim yapalım. Beş senede yedi seçim oldu, çocuklar bile parti isimlerini biliyor. Bazı sözleri kulağım duymuyor, duymak da istemiyorum.

'AK Parti'li hemşerilerime de sarılmak istiyorum'

AK Partili hemşerilerime de sarılmak istiyorum. O hemşerilerimi tüm değerleriyle kucaklayacağımı burdan duyurmak istiyorum. Görecekler daha saygın, adamcılığın olmadığı, hizmetin karşılığının sorulmadığı bir dönemi onlara yaşatacağız.

Daha saygın bir dönem yaşattıracağız. İstanbul'da hizmet döneminin başlatılmasını istiyorum. YSK'nın süreci en hızlı bir şekilde sonlandıracağını ümit ediyorum. 

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