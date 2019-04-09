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İstanbul seçimleriyle ilgili önemli gelişme! AK Parti seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvuracak! AK Parti'den flaş açıklama Haberin devamı.
POLİTİKA

Ali İhsan Yavuz "İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz"

İSTANBUL seçimlerine ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz son dakika açıklamalar yaptı ve 'İstanbul'da seçimin yenilenmesini istiyoruz' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, seçimlere dair açıklama yaptı. İstanbul genelinde organize usulsüzlük yapıldığını belirten Yavuz, YSK'ya yapacakları olağanüstü başvuruda İstanbul seçimlerinin yenilenmesi talebinde bulunacaklarını söyledi. 

Yavuz'un İstanbul'a dair açıklaması şöyle

"İstanbul'da çok kargaşa bir durum var. Bazı ilçeler sadece geçerisz oylara bazıları hepsinin sayılmasına karar veriyor bazılarında ise sayılmıyor. YSK'nın bu karşagaşı kaldırması gerekiyord. YSK'nın verdiği karar ile bu şaibeyi kaldırmadı.

Fark 29 binden 14 bine geldi ki sadece yüzde 6'sı sayıldı. Tamamı sayılsa ne olacaktının resmidir. Şimdi ise olağanüstü itirazla seçimin sonuca seçimin sonucuna ilişkin bir durum olması halinde kullanılıyor. Biz de diyeceğiz ki. Seçimin sonucunu etkileyecek olayar var diyip İstanbul'da seçimlerin yeniden yapılmasını isteyeceğiz.

"Bu insanlar sandık başkanlığına getiren sizin idareniz diyor CHP’li Faik Öztrak. Seçim yasaı diyorki il ilçe sınırında ne kadar memur varsa mülki idare teslim eder. Seçim kurulu verilen isimlerden engeli olanları çıkartmak sureti ile kalanları sandık başına görevlendirir.

Kanunu bu kadar net ve açık. Seçim kurulları ne yapıyor. 16 bin kişi o listenin içine yerleştirilmişken 5 bin kişide o listenin dışında yerleştirilmiş. Listenin dışında çıkan bu hakkı kullanan ilçe seçim kurulu başkanları. Çok kıymetli CHP sözcüsüne şunu söylemek istiyorum hem biz hem de onlar demokrasiye ve cumhuriyete tarafız.

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