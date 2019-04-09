DÜNYA

Kocasını sevgilisiyle otel odasında bastı olanlar oldu

Çin'de eşini aldatan bir adam, sevgilisiyle gittiği otelde eşi ve arkadaşları tarafından yakalandı. Aldatılan kadının kocasını tokatladığı anlar bir cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi

Çin'de bir kadın, kocasının kendisin aldattığından şüphelenince yanına aldığı bir grup arkadaşı ile beraber kocasını takibe aldı.

Koca ve sevgilisi bir otelde odasındayken kadın arkadaşları ile beraber odayı bastı ve kocasını sevgilisi ile yakaladı.

Kadın, kocasına "Sana nasıl iyi davrandığımı biliyorsun neden beni aldattın? diye sorduktan sonra kocasına tokat attı.

Bu sırada kadının arkadaşından bir tanesi adama, "Sen karınla sadece parası için evlendin diye bağırınca" koca karısının arkadaşına saldırdı. Bu sırada kocanın yanında bulunan metresi ise adamın karısına ve odada bulunan diğer insanlara adamın, kendisine bekar olduğunu söylediğini bu yüzden kendisi ile ilişki yaşamayı kabul ettiğini söyledi.

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