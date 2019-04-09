Nabil Dirar'ın Galatasaray'a küfür ettiği video sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesinde Nabil Dirar'a ait olduğu iddia edilen video sosyal medyaya damga vururken, Beyaz TV yorumcuları Ahmet Çakar ve Sinan Engin görüntüyle ilgili yorumlarda bulundu. Dirar'ın Galatasaray ile ilgili küfürlü bir ifadesinin yer aldığı videoda, Faslı oyuncunun "Dirar Cimbom'un anasını s..." dediği duyuluyor.

Ahmet Çakar, bu görüntüler nedeniyle Dirar'a 5 maç ceza verilmesi gerektiğini söylerken; "Bu ülkede f... off dediği için oyundan atılan futbolcu varsa, Fatih Terim'e açıklamaları nedeniyle 10 maç ceza verildiyse, Dirar'a da küfürlü video nedeniyle gerekli ceza verilmeli. Bunun savunulacak bir tarafı yok. Bundan dolayı Dirar'a en az 5 maç ceza verilmeli." sözlerini kullandı.

Sinan Engin ise videoyu çekenin hatalı olduğunu belirtirken; "Öncelikli olarak bu Dirar videosunu çeken ve yayan suçludur. Dirar suçludur ancak Dirar burada tuzağa düşürülmüştür. Dirar'ın yaptığı terbiyesizliktir. Fenerbahçe Kulübü, Dirar'ın ağzından bir açıklama metni yayınlamalı ve Galatasaray camiasından konu hakkında özür dilemeli" dedi.