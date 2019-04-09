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Burcu Çetinkaya başörtüsünü çıkardı

Ralli pilotu Burcu Çetinkaya, yeni bir karar aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

6 yıl önce tesettüre giren ünlü rallici Burcu Çetinkaya Bucak, başörtüsünü çıkardığını açıkladı.

At binerken videosunu paylaşan Çetinkaya, altına şu notu düştü: “Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda, asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür.

Her hareketimi 6 yıldır siyasi zannedenler vardı. Belediye başkanı, siyasetçi adayı herşey yaptılar. Onlarca iftira attılar. Hayatımda hiçbir siyasi partiye üye olmadım ben. Hatta siyasi tekliflere hayır diyerek sporumu yapmaya devam etmeyi seçtim. Şimdi de kendi halimde işime gücüme bakarak hayatıma devam edeceğim inşAllah. Sadece azıcık kendimi dinlemeye ihtiyacım var.... Bu geçen süreçte alkışları hiç kabul etmedim. Hakaret edenlere de kırılmamaya çalıştım. Sadece hakkımda konuşulduğunda cevap hakkımı kullandım. Şimdi de bakış açım aynı.... Kimseye hakaret etmeden hayatı yaşamaya devam etmeye çalışacağım...."

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