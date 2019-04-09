CHP

CHP'de İstanbul sevinci

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti’nin İstanbul’da 'tüm oyların sayılması' ve 'Büyükçekmece'de seçimin iptali' başvurusunu reddetti. YSK kararını bekleyen CHP İstanbul İl Teşkilatı ise karar sonrasında büyük bir sevinç yaşadı. İşte İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililerin o anları...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti’nin İstanbul’da 'tüm oyların sayılması' ve 'Büyükçekmece'de seçimin iptali' başvurusunu görüştü. YSK toplantıda AK Parti’nin başvurusunu reddetti.

Büyükçekmece ile ilgili başvurunun görüşülmesinin erteleyen YSK, AK Parti’nin 31 ilçelik başvurusunu reddetse de 21 ilçede yaklaşık 18 bin oyu kapsayan 51 sandıkta oyların tamamının yeniden sayımına karar verdi.

YSK'nın AK Parti Temsilcisi Recep Özel başvurularının kabul olmamasının ardından, "Olağanüstü itiraz yöntemini deneyeceğiz" dedi.

CHP’de büyük sevinç

YSK kararını bekleyen CHP İstanbul İl Teşkilatı ise karar sonrasında büyük bir sevinç yaşadı.

YSK’nın 51 sandıkta yeniden sayım kararı vermesi CHP’liler tarafından, “Hiçbir şey olmaz hiçbir şey olmaz” ifadeleriyle karşılandı.

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