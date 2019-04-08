MEDYA

Kadın 57. bölüm 2. fragmanı

Kadın dizisi 57. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın 57. yeni bölümüyle 9 Nisan 2019 Salı akşamı FOX'ta olacak. Kadın'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Kadın 57. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kadın'ın yeni bölümünde neler olacak? Kadın 9 Nisan 2019 Salı akşamı FOX'ta...

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan ve Doruk. Onlarla el ele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var
Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var
Başakşehir Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
İstanbul seçim sonuçları YSK geçersiz oy sayımında son durum
İstanbul seçim sonuçları YSK geçersiz oy sayımında son durum
AK Parti Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi
AK Parti Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi
Antalya'da korkunç olay: Su kuyusunda bulundu
Antalya'da korkunç olay: Su kuyusunda bulundu
Aydın'da 14 yaşındaki çocuk intihar etti!
Aydın'da 14 yaşındaki çocuk intihar etti!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zalim İstanbul 2. bölüm 2. fragmanı
Zalim İstanbul 2. bölüm 2. fragmanı
Vuslat 13. bölüm 2. fragmanı
Vuslat 13. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 36. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 36. bölüm fragmanı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?
AK Parti Sözcüsü Çelik: Oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?
İstanbul'da can pazarı: Küçük kız arabadan uçtu!
İstanbul'da can pazarı: Küçük kız arabadan uçtu!
Erkenci Kuş 37. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 37. bölüm 2. fragmanı
Aydın'da bir adam evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu
Aydın'da bir adam evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu
Bizim Hikaye 65. bölüm fragmanı
Bizim Hikaye 65. bölüm fragmanı