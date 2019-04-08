Adana'da Koca vahşetine kurban giden kadın ile kardeşlerinin cenazeleri teslim edildi

Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi Ayla Ö. (39) kendisine şiddet uyguladığı ve uyuşturucu kullanmaya zorladığı iddiasıyla kocası Mehmet Ö.’yü (45) terk ederek baba evine yerleşti. İddiaya göre, Mehmet Ö. ise kendisinden boşanmak isteyen eşini ikna etmek için merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’ndeki babaevine gitti.



Silahıyla eve giren Mehmet Ö.’yü gören Ayla Ö’nün ağabeyi Bahri İrketi, silahını bırakması için ikna etmeye çalıştı. İddiaya göre Mehmet Ö. bu teklifi reddederek, “Bu evden kimse sağ çıkamayacak” diyerek yanında getirdiği tabancayı ateşledi. Başından vurulan Bahri İrketi (45), kanlar içinde yerde kaldı. Daha sonra tabancasını eşi Ayla Ö.’ye doğrultan Mehmet Ö., namlunun önüne geçen baldızı Reyhan İrketi’yi (51) vurdu. Daha sonra da eşi Ayla Ö.’yü tabancasıyla vurdu. Bu kez önüne çıkan kayınvalidesi Hacer İrketi’yi de ayağından vuran Mehmet Ö., mermisi bitince olay yerinden kaçtı.



Ayla Ö. ile kız kardeşi Reyhan İrketi olay yerinde hayatını kaybederken, Bahri İrketi hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kayınvalide Hacer İrketi (70) ise hastanede yoğun bakıma alındı.

Ölmelerine rağmen defalarca ateş etmiş

Otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirilen Ayla Ö., Reyhan İrketi ve Bahri İrketi’nin ailesi cenazeleri almak için sabahın erken saatlerinden itibaren beklemeye başladı. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ayla Ö.’nün ablası Hamide İrketi, Mehmet Ö.’nün kardeşlerinin ölmesine rağmen defalarca ateş ettiğini söyledi. Hamide İrketi, “Akşam eve gelmiş, herkese sıkmış. Bir ölüye sıkılır mı? Bu adalet mi? Silahını da eve atıp gitmiş. Abimin karısı 3 çocuğuyla kaldı. Ablam gitti. Mehmet, kardeşime şiddet uyguluyordu, uyuşturucu kullandırıyordu. Yakalanmazsam 2 kişiyi daha öldüreceğim diyerek bağırmış. O iki kişi de abimle benim herhalde” dedi.

“Ayla kurtuldu”

Ayla Ö.’nün amcasının kızı Hülya Tekakan ise, “Ayla’nın çektiği yeter. O kurtuldu. Evlendi evleneli gün yüzü göremedi zaten” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Acılı aile yapılan otopsinin ardından cenazeleri teslim aldı. Cenazeler defnedilmek üzere merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi’ne götürüldü.