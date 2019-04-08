Kaçakların ölümüne kaçışı son anda önlendi

Sabah erken saatlerde bir lastik bot ile Kuşadası Madra çayı önlerinden Yunanistan istikametine lastik bot ile kaçmaya çalışan bir grubu gören balıkçılar, oldukça tehlikeli olan yolculuğu önlemek için önce ıslıkla kaçakları durdurmaya çalıştı. Göçmenlerin kaçmaya devam etmesi üzerine denizciler kendi botları ile lastik botun önünü çelip durumu Sahil Güvenlik ekiplerine ihbar etti. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, zodyak bot ile yakaladıkları kaçak göçmenleri Sahil Güvenlik gemisine alarak karaya götürdü.

Kaçaklardan 24’ünün Kongo, 3’ünün Angola, 3’ünün Brunei, 3’ünün Orta Afrika, 2’sinin Uganda, 2’sinin Somali, 2’sinin Sudan diğer ikisinin ise Eritre ve Gineli olduğu tespit edildi. Kaçaklar işlemlerin ardından Yabancılar Şubesi’ne teslime edildi.