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Emniyet müdürünün sazından ezgiler yükseliyor

Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, sanatçı kişiliği ve türkü tutkusuyla dikkati çekiyor.

Çocukluğundan beri sazını elinden bırakmayan Artunay, bağlama, cura, cümbüş, saz gibi telli enstrümanları mesaiden arta kalan vakitlerde fırsat buldukça eline alıp, ailesine ve çevresine birbirinden güzel ezgilerden oluşan dinletiler sunuyor.

Enstrümanlara ilgisinin ilkokul çağında başladığını söyleyen Artunay, Polis Akademisi Türk Halk Müziği Korosu'nda cura ile yer aldığını anlattı. 

Artunay, şöyle konuştu:

"Çocukluğumun geçtiği Sivas'ın Zara ilçesinde neredeyse her evde enstrüman çalan insanlar vardı. Onlardan etkilenerek ilkokul yıllarında sazı elime aldım. Kendi çabamla öğrenmeye gayret ettim. Okul yıllarında etkinliklerde saz ve bağlama ile sahne alıyordum. Polis Akademisinde koro oluşturduk. 1982 yılından başlayarak üç yıl boyunca TRT'de Polis Akademisi Türk Halk Müziği Korosu olarak program yaptık. Akademiden sonraki yıllarda fırsat buldukça bağlama çalmaya devam ettim." 

Farklı hobilerin kişinin sosyal hayatına olumlu yansımaları olduğunu aktaran Artunay, türkü ve sazla bütünleşen kimliğinin bilinmesi dolayısıyla farklı ortamlarda kendisinden talepte bulunduğunda memnuniyet duyarak enstrümanla dinleti sunduğunu anlattı.

Artunay, türkülerin, Anadolu coğrafyasının en önemli kültürel değerlerinden birisi olduğunu vurgulayarak, bir emniyet mensubu olarak bu değerin geleceğe taşınmasına katkı sunmaya gayret ettiğini dile getirdi.

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