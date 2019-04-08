8 Nisan Türkiye Gündemi

AK Parti İstanbul'da 38 ilçedeki oyların yeniden sayılmasını istedi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul'daki 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmek üzere İl Seçim Kuruluna verdi.

Hulusi Akar açıkladı: PKK'ya ağır darbe

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen büyük operasyonda terör örgütüne ağır darbe vurulduğunu duyurdu.

Mansur Yavaş mazbatasını bugün alacak

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oyu aldığı ilan edilen Mansur Yavaş yarın mazbatasını alacağı duyuruldu.

Çelik'ten İmamoğlu'na Anayasa uyarısı

Ömer Çelik, Ekrem İmamoğlu'nun YSK'yı tehdit ettiğini söyleyerek Anayasa konusunda uyardı. Çelik, CHP'nin adayının matematik bildiğini ancak dört işlemde yanıldığını söyledi.

Benjamin Netanyahu'dan korkunç seçim vaadi! Filistin'i yok edeceğim

İSRAİL yarın seçime gidiyor. Seçim öncesi İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Filistin'le ilgili sözleri herkesin tepkisini çekti.