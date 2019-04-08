POLİTİKA

MHP Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy silahlı saldırıya uğradı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kars Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, aracıyla Kars’tan Arpaçay istikametine seyir halindeyken arkadan takip eden araçtakiler tarafından silahlı saldırıyı uğradı.

MHP Merkez İlçe Başkanı Uğur Boy, ailesini düğünden alıp Kars il merkezine getirmek için 36 EC 850 plakalı aracıyla Arpaçay’a doğru yola çıktı. Şehir merkezine 15 km mesafedeki Mezra Köyü mevkiine geldiğinde arkadan gelen aracın sellektör yaptığını gördü. “Bir tanıdık olabilir” düşüncesiyle aracın hızını yavaşlattı. Bu sırada silah sesleri duyan ve aracın arka camının patladığını gören Boy, direksiyona kapandı. Boy’un kendini direksiyona kapatmasıyla birlikte araç yolun sağına şarampole kayarak yan yattı. 5 kurşunun isabet ettiği araçta hasar oluşurken MHP Merkez İlçe Başkanı Boy, olayı yara almadan atlattı. 

Kimliği belirsiz kişi yada kişiler olayın ardından kayıplara karışırken bir süre sonra aracından çıkan Boy, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri olay yerine gelerek inceleme başlattı. 

Öte yandan jandarma olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlatan jandarma il merkezi çıkışı ve çevre kavşaklarda önlem aldı. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Hilmi Güler mazbatayı aldı göreve başladı
Hilmi Güler mazbatayı aldı göreve başladı
Malatya'da deprem! Sarsıntılar sürüyor
Malatya'da deprem! Sarsıntılar sürüyor
Erdoğan'dan S-400'ler için net konuştu
Erdoğan'dan S-400'ler için net konuştu
CHP'li Öztrak: İktidar seçimi çalmaya çalışıyor
CHP'li Öztrak: İktidar seçimi çalmaya çalışıyor
Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na YSK cevabı
Abdulhamit Gül'den Kılıçdaroğlu'na YSK cevabı
İmamoğlu'nun o sözleri Çelik'i çileden çıkardı
İmamoğlu'nun o sözleri Çelik'i çileden çıkardı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Göçük oluşan yerden insan kemikleri çıktı
Göçük oluşan yerden insan kemikleri çıktı
Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi: 30 yaralı
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
Kadın 57. bölüm 2. fragmanı
Leke 1. bölüm fragmanı
Leke 1. bölüm fragmanı
Nöbet 6. bölüm fragmanı
Nöbet 6. bölüm fragmanı
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
e okul MEB sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama
Zengin ve Yoksul 2. bölüm fragmanı
Zengin ve Yoksul 2. bölüm fragmanı
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?
İstanbul Havalimanı taksi fiyatları en düşük-en yüksek ne kadar?