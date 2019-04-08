MEDYA

Tozkoparan 21. bölüm fragmanı

Tozkoparan dizisi 21. yeni bölümüyle 14 Nisan 2019 Pazar günü TRT 1'de olacak. Tozkoparan'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Tozkoparan 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Tozkoparan'nn yeni bölümünde neler yaşanacak? Tozkoparan 14 Nisan 2019 Pazar günü TRT 1'de...

Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.

Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var
Sakarya'da yolcu otobüsü devrildi çok sayıda yaralı var
Başakşehir Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
Başakşehir Konyaspor maçı golleri ve geniş özeti
İstanbul seçim sonuçları YSK geçersiz oy sayımında son durum
İstanbul seçim sonuçları YSK geçersiz oy sayımında son durum
AK Parti Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi
AK Parti Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi
Antalya'da korkunç olay: Su kuyusunda bulundu
Antalya'da korkunç olay: Su kuyusunda bulundu
Aydın'da 14 yaşındaki çocuk intihar etti!
Aydın'da 14 yaşındaki çocuk intihar etti!
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Zalim İstanbul 2. bölüm 2. fragmanı
Zalim İstanbul 2. bölüm 2. fragmanı
Vuslat 13. bölüm 2. fragmanı
Vuslat 13. bölüm 2. fragmanı
Elimi Bırakma 36. bölüm fragmanı
Elimi Bırakma 36. bölüm fragmanı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?
AK Parti Sözcüsü Çelik: Oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?
İstanbul'da can pazarı: Küçük kız arabadan uçtu!
İstanbul'da can pazarı: Küçük kız arabadan uçtu!
Erkenci Kuş 37. bölüm 2. fragmanı
Erkenci Kuş 37. bölüm 2. fragmanı
Aydın'da bir adam evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu
Aydın'da bir adam evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu
Bizim Hikaye 65. bölüm fragmanı
Bizim Hikaye 65. bölüm fragmanı