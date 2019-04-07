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Aydın'da bir adam evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

AYDIN’ın İncirliova ilçesinde pazarcılık yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası 55 yaşındaki Ali Çetinkaya, iddiaya göre evinde elleri ve ayakları bağlanarak öldürüldü.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde bir kişi, evinde elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesinde yaşayan Yeter Gökoğlu, aynı mahalledeki ağabeyi Ali Çetinkaya'ya (69) yemek götürdü.

Eve gelen Gökoğlu, kapının açık olduğunu görünce içeri girdi.

Ağabeyini, elleri ve ayakları bağlı şekilde hareketsiz bulan Gökoğlu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve gelen Çetinkaya'nın yakınları gözyaşı döktü.

Maktulün başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu arada Çetinkaya'nın eşi ve çocuklarının, İstanbul'a yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi.

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