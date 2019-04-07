Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman'ın Arapça konuştuğu anlar olay oldu

Star TV'nin sevilen dizisi Erkenci Kuş'ta 'Can Divit' karakterine hayat veren Can Yaman, Beyrut'ta düzenlenen bir ödül töreninde 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Geceye dizideki rol arkadaşı Demet Özdemir ile katılan yakışıklı oyuncu, ödül alırkenki konuşmasına İngilizce başladı, Arapça sürdürdü, Türkçe noktaladı. Arapça konuşurken zorlanan oyuncunun yardımına sunucu yetişti.

Can Yaman Kimdir?

Can Yaman, 1989 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Yugoslav kökenli olan Yaman, ilk ve ortaokulu Bilfen Koleji’nde, liseyi ise İtalya Lisesi’nde okudu. Okul hayatı başarılarla dolu olan Can Yaman, liseyi birincilikle bitirdi. Öğrenci değişim programı kapsamında Amerika'ya giden Yaman, burslu olarak okuduğu Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 2012 yılında mezun oldu.

6 ay boyunca avukatlık yapan ve iki dil bilen Yaman, hobi olarak oyunculuk dersleri aldı. İlk dizisi Gönül İşleri’nde "Bedir" karakterini canlandırdı. Sinem Kobal'ın hayat verdiği "Sevda" ile yaşadığı gelgitli aşk dikkatleri çekti. Genç oyuncu, ikinci dizisi olan İnadına Aşk'ta Yalın "Aras" rolü ile hayran kitlesini genişletti.

Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran futbolcu ve teknik direktör Fuat Yaman'ın yeğeni de olan Can Yaman aynı zamanda lisanslı basketbolcudur.

Pek çok spor dalı ile yakından ilgilenen Can Yaman, Hürriyet Gazetesi'nden Hakan Gence'ye verdiği röportajda "Sabahları, 'Ne kadar yakışıklıyım' diye uyanmıyorum. Allah böyle yaratmış, bununla barışmak gerek. Ben ünlü olduktan sonra bir anda insanlar bana bakmaya başlasaydı, 'Aa ben ne oldum' diyebilirdim. Ama bunun öncesi de var.” demişti.