DÜNYA

YPG'li teröristlerin Suriye'deki zırhlı konvoyu görüntülendi

SURİYE’nin Haseke kentine bağlı Kamışlı ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'lilerin konvoyu Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin ilçesine 500 metre mesafede bulunan Kamışlı kentinde PKK/YPG terör örgütü mensuplarına ait konvoy hareketliliği yaşandı. Teröristlerin kullandığı 10 araçlık konvoyda, ağır silahlı kamyonetler yer alırken, Nusaybin'in karşısında geçerken siren çalmaları dikkat çekti. 

Konvoy bir süre sonra gözden kaybolurken, aynı yol güzergahında bu kez TIR'a yüklenmiş teröristlere ait paletli zırhlı araç görüldü.

Tüm bu hareketlilik ABD'den lojistik destek alan terör örgütü PKK/YPG neye hazırlık yapıyor sorusunu akıllara getirdi. Terör örgütü geçtiğimiz aylarda Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna karşı hendek kazma çalışmasına başlamıştı.

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