Survivor Sabriye: Uyuz oluyorum

Survivor Türkiye Yunanistan beyaz takımda Sabriye, Dalaka ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okay ile konuşan Sabriye Dalaka'ya 'uyuz' olduğunu söyledi...

Survivor Türkiye Yunanistan'da beyaz takımda yer alan Sabriye, Dalaka ile ilgili düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaştı. Sabriye, Dalaka için, 'Dalaka'ya uyuz oluyorum.' dedi.