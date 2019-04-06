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Survivor Sabriye: Uyuz oluyorum

TV8'in reyting rekortmeni fenomen yarışması Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 6 Nisan'da yayınlanan bölümünde Sabriye uyuz olduğu kişiyi açıkladı.

Survivor Türkiye Yunanistan beyaz takımda Sabriye, Dalaka ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okay ile konuşan Sabriye Dalaka'ya 'uyuz' olduğunu söyledi...

Survivor Türkiye Yunanistan'da beyaz takımda yer alan Sabriye, Dalaka ile ilgili düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaştı. Sabriye, Dalaka için, 'Dalaka'ya uyuz oluyorum.' dedi. 

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