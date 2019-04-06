POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan, İstanbul'daki CHP'lilere kutlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "FaceTime" programıyla İstanbul İl Başkanlığına bağlanarak, partilileri tebrik etti.

CHP İstanbul İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, CHP 2. Bölge Koordinasyon Merkezi'nde bir araya gelen aralarında CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, genel başkan yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu toplantıya, FaceTime ile bağlandı.

CHP'lileri tebrik eden Kılıçdaroğlu, "Gerçekten olağanüstü bir performans gösteriyorsunuz. Gösterdiğiniz çabayı sadece İstanbul değil bütün Türkiye takdirle izliyor. O nedenle böyle bir örgüte sahip olduğum için son derece mutlu ve gururluyum. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımın şunu bilmesini isterim; biz herhangi bir demokratik ülkedeki koşullar içinde seçime gitmiyoruz. Biz baskıcı bir tek adam yönetiminde seçime gidiyoruz. Bizim elde ettiğimiz bu başarı sıradan değil. Bu başarı, tarihe geçecek bir başarıdır.” ifadelerini kullandı. 

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu da çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kaftancıoğlu, "Günlerdir bütün arkadaşlarımız uykusuz fakat sizin bu sözlerinizden sonra emin olun bir 10 gün daha uykusuz kalıp İstanbul'u bir kez daha alacağız." şeklinde konuştu.

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