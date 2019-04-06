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Ali Koç Atatürk Havalimanı'nın tarihi anlarına tanık oldu

ATATÜRK Havalimanı'nın uğurladığı son yolcular arasında yer alan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, bir yandan tarihi anlara tanıklık etti, bir yandan da yolcuların ve personelin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde dün gece tarihi günlerinden birini yaşayan Atatürk Havalimanı'nın yurtdışına giden son yolcuları arasında Ali Koç da vardı. Bilet ve bagaj işlemlerinin ardından pasaporttan geçen Koç, saatler sonra kapanacak olan terminal içinde kısa bir süre gezindi. Başkan Koç'a bu sırada personel ve az sayıdaki yolcunun yoğun ilgisi oldu.

"BURAYA 'ALLAHAISMARLADIK', YENİ HAVALİMANINA DA 'HAYIRLI UĞURLU OLSUN' DİYECEĞİZ"

Uçağına giderken, basın mensuplarının taşınma sürecinde Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı son uçuş ile ilgili bir soru üzerine Koç, "Buraya 'Allahaısmarladık' diyeceğiz, yeni havalimanına da 'hayırlı uğurlu olsun' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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