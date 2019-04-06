DÜNYA

Trenden düşen adam böyle kurtarıdı

Hindistan'da bir tren istasyonunda hareket eden trenden düşen bir kişi, polislerden birinin hızlı düşünmesi sonucu olayı ucuz atlattı.

Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde bulunan Kurla tren istasyonunda kayda geçen görüntü akıllara durgunluk verdi. İstasyondan hareket eden trenden inmeye çalışan bir erkek yolcu dengesini sağlayamayınca bir anda düştü.

Rayların altına düşme riskiyle karşı karşıya kalan yolcuyu peronda görevli olan bir polis anında düşünüp müdahale ederek adamı kurtardı. Adamı yakalayarak platformdan içeri doğru çeken polis, olası bir faciayı dikkati sayesinde önlüyor. Adamın daha sonra tebessüm ederek polislere teşekkür ettiği görülüyor. Yaşanan o anlar ise istasyonda bulunan güvenlik kamerasına anbean kaydediliyor.

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