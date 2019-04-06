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Ümraniye'de mobilya mağazasında yangın

ÜMRANİYE'de mobilya mağazasında çıkan yangın büyüyerek bitişiğinde bulunan tekstil atölyesine sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını iki saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürdü.

Yangın, Yukarı Dudullu Mahallesi Necip Fazıl Bulvarında saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde 3 katlı bir mobilya mağazasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki tekstil atölyesine sıçradı. Alevlerin büyümesiyle ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri merdiven aracına çıkarak alevlere teslim olan mağazayı tazikli suyu ile müdahale etti. Ekipler yangını yaklaşık iki saat içerisinde kontrol altına alınırken bir süre soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemi alırken cadde bir süre trafiğe kapatıldı. 

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