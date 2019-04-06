DÜNYA

Otobüsün üzerinde yolculuk ederken dengesini kaybetti

Şehiriçi otobüs hattı üzerinde yolculuk yapan gençler bu kez hesap edemedikleri bir sonla karşılaştı. Otobüs yolda seyrederken bir kişi dengesini kaybedip yola düştü.

Brezilya'da kaydedildiği tahmin edilen ve sosyal medyada yayılan görüntüde sıkça karşılaşılan bir durum olan otobüs üzerinde yolculuk sırasında beklenmedik bir olay yaşandı. Otobüsün üzerinde bulunan gençlerden birisi bir anda dengesini kaybetti ve yola düştü. Yaşanan o anlar otobüsün üzerindeki gençleri kaydeden bir kişi tarafından tesadüfen kaydedildi. Düşen gencin hafif sıyrıklarla atlattığı belirtilen kaza kayıtlara geçti.

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