GÜNCEL

Dağcıları taşıyan minibüs devrildi: 4 yaralı

ANKARA-Eskişehir karayolunda, dağcıları taşıyan yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.45 sıralarında Polatlı ilçesinde meydana geldi. Ankara'dan Kütahya'ya giden 19 dağcının içinde bulunduğu Osman U.'nun yönetimindeki 06 ZT 961 plakalı yolcu minibüsü, Polatlı ilçesi çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle refüje devrildi.

Yan yatan minibüsün içindeki yolculardan Ayşegül Ören, Ezgi Selen Can, Hasan Basri İşbilen ve Muammer Sefa Can Eman yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara burada ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle polis, yol üzerinde önlem aldı. Ankara-Eskişehir karayolunun iki şeridi ulaşıma kapatıldı.  Minibüsün çekiciyle otoparka kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi
AK Parti Büyükçekmece'de seçimin iptalini istedi
Antalya'da korkunç olay: Su kuyusunda bulundu
Antalya'da korkunç olay: Su kuyusunda bulundu
Aydın'da 14 yaşındaki çocuk intihar etti!
Aydın'da 14 yaşındaki çocuk intihar etti!
Hulusi Akar açıkladı: PKK'ya ağır darbe
Hulusi Akar açıkladı: PKK'ya ağır darbe
YSK'dan Ankara seçimleri için flaş karar
YSK'dan Ankara seçimleri için flaş karar
Çelik'ten İmamoğlu'na Anayasa uyarısı
Çelik'ten İmamoğlu'na Anayasa uyarısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Naim Süleymanoğlu'nun ilk fragmanı yayınlandı
Naim Süleymanoğlu'nun ilk fragmanı yayınlandı
Atatürk Havalimanı bu anonsla uçuşlara kapatıldı
Atatürk Havalimanı bu anonsla uçuşlara kapatıldı
Söz 77. bölüm 2. fragmanı
Söz 77. bölüm 2. fragmanı
Ümraniye'de mobilya mağazasında yangın
Ümraniye'de mobilya mağazasında yangın
Kars'ta korkunç olay! Bir aile civadan zehirlendi
Kars'ta korkunç olay! Bir aile civadan zehirlendi
Şaban ayında 7 kez okunacak tesbihler neler?
Şaban ayında 7 kez okunacak tesbihler neler?
Bir Zamanlar Çukurova 28. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 28. bölüm fragmanı
Seçimde görevli olanlar ücretlerini ne zaman alacak?
Seçimde görevli olanlar ücretlerini ne zaman alacak?