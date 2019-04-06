DÜNYA

Şahinin herkesi şaşırttan davranışı

Kanada'da kayda geçtiği belirtilen bir kızıl kuyruklu şahinin videoya yansıyan anlarında bulduğu çöpü kullanma şekli herkesi şaşırttı.

Kanada'da bir kızıl kuyruklu şahin için görüntü kaydeden kameraya ilginç anlar yansıdı. Söz konusu görüntüde anne şahin, yuvasında bulunan dört adet yumurtayı dışarıda bulduğu bir naylon parçasıyla korudu. Yağmurun yağması nedeniyle yumurtaları bulduğu naylon çöple kapatan kızıl kuyruklu şahinin bu videosu sosyal medyada da ilgiyle izlendi.

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