POLİTİKA

Ardahan'a belediye başkanı seçilen Faruk Demir'in ilk icraatı konser vermek oldu

Ardahan Belediye Başkanlığı'na seçilen halk müziği sanatçısı Faruk Demir, mazbatasını aldıktan sonra mini konser verdi.

Seçimlere CHP adayı olarak giren Faruk Demir, oyların yüzde 50.96'sı aldı. CHP'nin 25 yıl sonra kazandığı Ardahan'da belediye başkanı olarak görevine başlayan Demir, Cuma günü mazbatasını teslim aldı. Demir'in ilk icraatı konser vermek oldu.

Demir, verdiği mini konserde seçmenlere 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' ve 'Ben Yoruldum Hayat' şarkılarını seslendirdi.

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