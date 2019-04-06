Müge Anlı fuhuş çetesini mi çökertti?

ATV Ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında Zeki Turhal cinayeti araştırılmaya devam ediyor. Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 8 Şubat 2019 tarihinde 58 yaşında 4 çocuk babası Zeki Turhal çalıştığı bekçi kulübesinde 16 el ateş edilerek öldürülmüştü. Olayın perde arkası araştırırken, canlı yayında öldürülen Zeki Turhal dahil 3 kişinin kadın ticareti yaptığı ortaya çıktı. Müge Anlı'yı bile dehşete sokan olaylar zincirinde programa gelen yeni ihbarlar canlı yayında herkesi şoke etti. Peki Zeki Turhal cinayetin ardında fuhuş çetesi ve yasak aşk mı var? Zekai Turhal kim neden öldürdü? Kayıbirader Ejder cinayetin arkasındaki isim mi? İşte detaylar...