Ekrem İmamoğlu'un yeni rap şarkılı İstanbul klibi!

Saat 12.30 itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre AK Parti adayı Binali Yıldırım ile arasında 17 bin 919 oy fark olan İmamoğlu, Twitter hesabından bir video paylaştı.

"6 milyon bu yolda beraberiz artık"

İmamoğlu, paylaştığı videoya "İstanbul'a güneş doğdu, 16 milyon bu yolda beraberiz artık" notunu düştü.

Hazırlanan rap şarkılı klipte İmamoğlu'nun mitinglerinden fotoğraflar yer aldı.

Şarkının sözlerinde "16 milyon insan tek istekleri barış, İstanbullu kazandı, İstanbul'a güneş doğdu" ifadeleri yer alıyor.