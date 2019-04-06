Sezai Temelli'nin yeni videosu olay oldu

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin yeni ortaya çıkan videosu sosyal medyada olay oldu. Temelli, konuşmasında "Bugün Türkiye'nin en bereketli toprakları burası. Buralar vadedilmiş topraklar. Musa bütün ömrünü bu toprakları arayarak geçirdi. Geldiler bu toprakları da kuruttular." ifadelerini kullanıyor.

"Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!"

Tartışmalara yol açan viedoya ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş sert tepki gösterdi. Twitter hesabından Temelli'nin videosunu paylaşan Muş, "HDP Eşbaşkanı siyonist olduğunu gizlemiyor. Sözde vaad edilmiş toprakları İsrail’e vermeyi ima ediyor. Biz bu toprakları şehitlerimizin kanıyla aldık. Burası vatanımız. Bizim, Siyonist uşaklarına verecek tek karış toprağımız yok!" diye yazdı.