6 Nisan Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul seçimi açıklaması! Nasıl olur

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, "İstanbul'un ilçelerinde yaklaşık 1 milyon 800 bin oy almış CHP, nasıl olur da Büyükşehirde 4 milyondan fazla reyle yüzde 49 nisabına ulaşmış olur?" diye sordu.

Atatürk Havalimanı'nda bir devir sona erdi

Singapur'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan THY uçağı, tarihe geçen son uçuşunu 319 yolcuyla gerçekleştirdi.

Ardahan'nın yeni belediye başkanının ilk işi konser vermek oldu

CHP'den Ardahan belediye başkanı seçilen Türk halk müziği sanatçısı Faruk Demir'in ilk icraatı Ardahan halkına konser vermek oldu.

Singapur'a gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalanan THY uçağı, tarihe geçen son uçuşunu 319 yolcuyla gerçekleştirdi.

Mansur Yavaş'tan yeniden sayım açıklaması

Mansur Yavaş, "Bizim kaybedecek bir günümüz yok. Bir an önce mazbatamızı alıp Ankaralılara hizmet etmek için saat sayıyoruz. Umuyorum bir an evvel karar verirler" dedi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Komünist Başkan Maçoğlu'na ateş püskürdü!

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu'nun belediyenin borçları konusundaki sözleriyle ilgili "Kendisini tehdit eden Kandil ile uzlaşma çabasını kayyum dönemine çamur atarak sağlamaya çalışmaktadır" açıklaması yaptı.

Alper Potuk: Galatasaray'da seve seve oynarım

Alper Potuk'un, Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak'la görüştüğü ortaya çıktı ve tecrübeli futbolcunun 'Galatasaray'da seve seve oynarım' dediği öğrenildi.