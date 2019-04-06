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Survivor'da bomba açıklama Melisa'dan takıma eleştiri! 'Aşk yuvası gibi olduk'

TV8'in fenomen yarışmasının 6 Nisanda yayınlanan Survivor Türkiye-Yunanistan'da Melisa'nın açıklamaları olay oldu

Survivor Türkiye Yunanistan siyah takımda Melisa, takımını eleştirdi. Melisa, takımda Emre ile Dimitra'nın Dalaka ile Atakan'ın farklı bir ruh halinde olduklarını takımın aşk yuvası olduğunu söyledi...

Survivor Türkiye Yunanistan'da siyah takımda yer alan Melisa, takımını eleştirdi. Melisa, 'aşk yuvası gibi olduk' diyerek Dimitra ile Emre'ye, Dalaka ile Atakan'a gönderme yaptı. 

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