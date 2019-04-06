DÜNYA

Dehşet anları kamerada! Tren, lastiği raylara sıkışan ambulansı biçti: 2 ölü

Polonya’da hemzemin geçitte, arka tekeri raylara sıkışan bir ambulansa tren çarptı. Doktor ve bir sağlık görevlisinin öldüğü kaza, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, Polonya’nın Poznan bölgesinde yer alan Puszczykowo şehrinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir ambulansın hemzemin geçit üzerindeyken bariyerin aşağı inmesi sonucu karşıya geçemediği görülüyor. Ambulans sürücüsü geri geri gidip hemzemin geçit üzerinden çıkmaya çalıştığı sırada ise ambulansın arka tekeri demiryolu rayına sıkışıyor. Sıkıştığı yerden çıkmaya çalışan ambulansa, karşıdan gelen tren hızla çarpıyor ve aracı metrelerce sürüklüyor.


Tren de raydan çıktı

Kaza sonrası polisin yaptığı açıklamaya göre, ambulansta bulunan bir doktor ve sağlık görevlisi olay yerinde hayatını kaybederken, ambulans sürücüsü ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Ayrıca, Katowice’den Gdynia’ya hareket etmekte olan trenin kaza sonucu raydan çıktığı, fakat makinistin ve yolcuların kazadan etkilenmediği ve olayla ilgili de soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ambulansta hasta olmadığı belirtildi. 

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