POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Divane aşık gibi' performansı

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, kadınlar ile beraber 'Divane aşık gibi' türküsünü söyledi o naları Twiter hesabından paylaştı.

Ekrem İmamoğlu Beylikdüz'nde bulunan Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi müzik kursu ziyaerti sırasında türkü söyledi. İmamoğlu, o anları Twiter hesabında paylaştı ve videoya şu notu düştü "Elbette yoğun bir tempo ile çalışmaya devam ediyoruz ama bugün arada fırsat yaratıp Beylikdüzü'nde hemşehrilerimle buluştum. Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi müzik kursuna misafir oldum." İşte o anlar....

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