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Taksim'de korkutan görüntü! Yumruklar havada uçuştu

İSTANBUL'da Taksim Meydanı’nda bir turistle vatandaş birbirine girdi. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı Taksim Meydanı’nda görevli güven timleri ayırırken o anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı

Taksim Meydanı’nda bulunan bir turistle Türk vatandaşı arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, yumrukların havada uçuştuğu görüldü. Bunun üzerine Taksim Meydanı’nda görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler araya girerek kavgayı sonlandırdı. Ekipler tarafından kavgadan uzaklaştırılan turistin kavga ettiği kişiye ‘eşek herif’ diyerek hakaret etmesi görenleri şaşkına çevirdi. 

Kavgaya karışan kişiler güven timleri tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. 

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