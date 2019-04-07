Acun Ilıcalı açıkladı İşte Survivor'daki yeni eleme sistemi

Survivor Türkiye Yunanistan kırk birinci bölümde oynanacak olan dokunulmazlık oyunu öncesinde seremonide konuşan Acun Ilıcalı, yeni eleme sistemi hakkında bilgi verdi.

Survivor Türkiye Yunanistan'da 41. bölümünde yeni takımlar dokunulmazlık oyunu öncesinde yeni eleme sistemi hakkında Acun Ilıcalı tarafından bilgilendirildi. Acun Ilıcalı, yarışmacılara yeni eleme sistemini anlattı. İşte o açıklamalar:

"Bu hafta Türk elemesi var. Yani hangi takım kaybederse bu hafta o takımdan bir Türk yarışmacı Survivor’a veda edecek. Ada konseyinde önce Türkler oylayacak ve ilk aday çıkacak. Sonra Yunanlar oylayacak ve kaybeden takımdaki ikinci aday çıkacak. Bireysel dokunulmazlık yok, tamamen buradaki performansa bağlı kaderiniz. Önce Türkler oylayacak kaybeden takımda sonra Yunanlar oylayacak. 2 aday çıkacak ve kaybeden aday Survivor’a veda edecek."