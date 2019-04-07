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Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'nde pazar tezgahına çıktı

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu Belediye Başkanlığı yaptığı Beylükdüzü'nde vatandaşla buluştu.

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul’da önde olan Ekrem İmamoğlu, pazar gününe Belediye Başkanlığı yaptığı Beylikdüzü’nde semt pazarı ziyaretinde bulundu.

Halkın yoğun ilgi gösterdiği Ekrem İmamoğlu konuşma yapmak için pazar tezgahına çıktı. Kısa bir konuşma yapan İmamoğlu  "Hepinize teşekkür ediyorum burası benim evim hakkınızı helal edin. Göreceksiniz hizmetimin her anında sizlere layık olacağım.” diye konuştu.

Birbirimizi çok özledik
Vatandaşın yoğun ilgisi ve tezahüratları karşısında şaşkınlığı belli olan Ekrem İmamoğlu “Anlaşıldı biz birimizi çok özledik sizlerle bir araya geleceğim” dedi.

Aradaki fark 17 bin
Öte yandan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Twitter hesabından İstanbul'daki son duruma ilişkin bir paylaşımda bulundu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul’daki sayımlarla ilgili son YSK bilgilerini paylaştı. Erkek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada"Saat 10.30 itibariyle #Ekrem İmamoğlu 4.171.404 Binali Yıldırım 4.154.293, Aradaki fark 17.111 Ekrem Başkanın mazbatası hazır mı?" ifadelerini kullandı.

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