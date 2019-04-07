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Erkan Tan'ın Ekrem İmamoğlu'na 'oğlum' dediği anlar olay oldu

Erkan Tan'ın, mazbatasını almadan 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı' ünvanını kullanmaya başlayan Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında 'Sen daha başkan olmadın oğlum!' diye seslendi.

A Haber spikeri Erkan Tan canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na hakaret etti. Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Defteri'ne İBB Belediye Başkanı diye imza atması hakkında ağır sözler söyleyen Erkan Tan, "Daha başkan olmadın ki oğlum" dedi.

İmamoğlu'nun evrakta sahtecilik yaptığını öne süren Tan, "Aynı hareketi başka birisi yapsa. Mesela Ahmet Kaymaz gidip Anıtkabir'de İBB Başkanı diye imza atsa ne olur? Dolandırıcı olur" dedi. Tan, İmamoğlu'na "Ya adam evrakta sahtecilik yapıyor be, daha değilsin ki Ekremciğim sen, daha başkan olmadın oğlum" diye seslendi.

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